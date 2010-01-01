İnternette satılan sıra dışı ürünler

İnternet alışverişi artık önü kesilemeyen bir ivmeyle hızla ilerliyor. Giyim, yiyecek vs... satılmasını anlayabiliriz ancak birazdan satışının yapıldığı şeyleri görünce şoke olacaksınız. İşte internetten satışa çıkarılan birbirinden garip şeyler... Karaciğer / Organ bekleyen ve bunun için hayli yüksek paralar ödemeyi göze alan veya bekleme sırasında adını yukarı çıkartmak için her şeyini vermeyi göze alacak insanların listesi giderek kabarırken Florida’da bir kişi bu hassaslığa dikkat çekmek ve bundan fayda sağlamak için karaciğerini satışa çıkardı.
Britney Spears’ın çiğneyip attığı sakız
Bir kadın, Britney Spears’ın çiğneyip attığı sakıza sahip olduğunu iddia ederek internette satışa çıkardı. Daha da şaşırtıcı olan, birinin bunun için 14,000 dolar ödemesiydi.
Futbol Kulübü Tranmere Rovers
2009 yılının temmuz ayında, Dornoch Capital Advisors, İngiliz futbol kulübü Tranmere Rovers’ı eBay’de satışa koydu. Ne var ki, bundan kulüp yönetiminin haberi yoktu. Daha sonra kulübün resmi internet sitesinden yapılan bir açıklamayla satış iptal edildi.