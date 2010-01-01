Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı açıkladı. İnternetten yaptığımız herşey artık serbest değil. Belli cezai sorumlulukları beraberinde getiriyor. Uymanız gereken yükümlülükleri bakan açıkladı ve uyardı. Uymayanları yaptırım ve ceza bekliyor. İnternet kullandığınız için lütfen dikkatli okuyunuz.
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, internetten yasak olmasına rağmen hala bu yasağı delenleri uyardı. Uyarı yapılmasına rağmen bu davranışları sürdürenlere ceza verileceğini ve bunun kapsamının nasıl olacağı konusunda ayrıntılı bir açıklama yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, telif haklarına yönelik yeni yasa taslağıyla, sanatçıların dijital ortamdaki haklarını korumak için, bir savcının başkanlığında Dijital Hak İhlalleriyle Mücadele Merkezi'nin kurulmasını öngördüklerini bildirdi.