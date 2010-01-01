iPhone'un en ilginç 10 özelliği

iPhone'unuzun daha hızlı çalışmasını sağlamak için Rastgele Erişim Belleğini temizlemek, cihazınızı rahatlatacaktır.
Bunun için:
1. "Kapatmak için kaydırın" mesajını görene kadar Kilit Tuşu'na basılı tutun.
2. Yazıyı görünce Kilit Tuşunu bırakın ve Ana Ekran Tuşu'na basılı tutun.
3. Birkaç saniye içinde, iPhone ekranınız biraz titreyerek ve ana ekranınıza dönecek, işlem sırasında arka planda RAM'izi gereksiz şekilde yoran işlemler temizlenecektir.
Bir iletinin ne zaman gönderildiğini ve alındığını tam olarak görmek istiyorsanız, aşağıdaki basit adımları uygulayın:
1. Mesajlar uygulamasını açın.
2. Ayrıntılarına göz atmak istediğiniz mesaja hafifçe dokunun.
3. Parmağınızla mesajı sağdan sola kaydırın.
Başkalarının video kaydettiğinizi veya fotoğraf çektiğinizi fark etmelerini istemiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayın:
1. iPhone ekranının kilitli olduğundan emin olun. Deklanşör düğmesine basın, sağ alt kamera simgesini yarıya kadar kaydırın ve parmağınızı kaldırmayın.
2. Kamera modunda kalmak için parmağınızı Video özelliğine kaldırmadan kaydırın.
3. İki kez Ana Ekran düğmesine basın.
4. iPhone ekranı kapanıncaya kadar parmağınızı kaydırıcıda tutmaya devam edin. Artık cihazınız video kaydediyor, sonlandırmak isterseniz her zamanki gibi cihazın kilidini açmanız gerekecek.