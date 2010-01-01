İşte Google'ın I/O 2017'de tanıttığı her şey!

Google, Android ve iOS'ta 1 milyarın üzerinde Gmail kullanıcısına "Akıllı Yanıtlama" uygulamasını başlatıyor. Bu özellik, sizin için e-postalara yanıt vermek için Google'ın makine öğrenme özelliklerini kullanıyor.
Google Lens, telefonunuzun gerçek dünyadaki nesneleri algılamasını ve faydalı eylemler gerçekleştirmesini sağlayan etkileyici bir teknolojidir. Örneğin, telefonunuzu bir WiFi yönlendiricisine yönlendirin ve Lens doğru şifreyi gösterecektir. Telefonunuzu caddenin karşısındaki bir restorana yöneltin ve Lens restoran hakkında çevrimiçi bilgi bulsun. Lens bağımsız bir uygulama değil, bu yaz diğer Google uygulamalarından başlayarak geliştirilecek bir teknolojidir.