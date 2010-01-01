İşte Rolls-Royce Phantom 2018

Sir Henry Royce, 1925 yılında Rolls-Royce Phantom'u piyasaya sunduğu andan itibaren, "Dünyanın En İyi Otomobili" olarak bilinebilir. Sonuç olarak, 92 yılı aşkın bir süredir dünyanın en etkili ve güçlü erkek ve kadınlarını dünyanın en belirgin tarihi anlarına götürmüştür.
Rolls-Royce'un mükemmeli, vizyoner mühendisliği, estetik keskinliği ve dünyanın önde gelen lüks ürünlerinin ne olması gerektiğinin derin bir anlayışının yorulmaz bir sonucu olarak daha sonra ortaya çıkan her yeni Fantom, "Dünyanın En İyi Otomobil" unvanını başarıyla elde etti.