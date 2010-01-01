Whatsapp'ta ne yaparsanız yapın gizleyemeyeceğiniz tek şey siz Whatsapp'tayken çevrimiçi görünmek. Bunu gizleyemiyorsunuz; Whatsapp ise bakın siz çevrimiçiyken meğer ne yapıyormuş? İşte Wharsapp'ın bilmediğiniz özellikleri...
WhatsApp, "son görülme" tarihinizi herkese, sadece kişilerinize göstermeye veya hiç kimseye göstermemeye izin veriyor. Bununla birlikte "çevrimiçi" durumunu isteseniz de gizlemeniz mümkün değil. Başta zararsız gibi görünse de bu veriler kaydedildiğinde, örneğin kaç saat uyuduğunuz ortaya çıkarılabiliyor.
Geçmişte güvenliğe yönelik benzer keşifler yapan geliştirici Rob Heaton, bu verinin kötü amaçla nasıl kullanılabileceğini göstermek üzere bir Chrome eklentisi geliştirdi. Geliştirici, bu eklentiyle WhatsApp Web üzerinden kendi arkadaşlarının çevrimiçi oldukları saatleri kaydetti.