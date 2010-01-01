İşte Wikileaks ile ifşa ettiği şok eden gerçekler

Wikileaks'in yayınladığı 'Vault 7' (Kasa 7) isimli dosyada yer alan belgelere göre CIA, akıllı telefonlara, mobil uygulamalara ve hatta televizyonlar ve arabalara ulaşabiliyor. En vahim olan ve herkesi ürküten ise CIA'nın evdeki televizyonlarımız aracılığıyla bizleri gözetleyip sesimizi kaydedebilmesi. Üstelik bunu televizyon kapalıyken bile yapabiliyor. İşte Wikileaks ile ifşa edilen 6 olay;
Wikileaks, şimdiye kadar yayınladığı en geniş hacimli CIA dosyasını yayınladı. 8000 sayfadan oluşan belgelerde, ABD hükümeti ve CIA'in dünya çapında yürüttüğü casusluk faaliyetleriyle ilgili önemli bilgiler yer alıyor. Belgelerde, CIA'in günlük hayatta kullandığımız elektronik cihazlar ve mobil uygulamaları nasıl ele geçirdiği ve hangi amaçlarla kullandığı aktarılıyor. İngiliz Independet gazetesi, Wikileaks'in 'Kasa 7' adını verdiği dosyayı yayınlamasıyla birlikte açığa çıkan 6 büyük casusluk sırrını derledi.
1) CIA, her türlü bilgisayara, Android ve iPhone telefonlara sızma yeteneğine sahip : ABD istihbaratı insanların kullandığı her türlü elektronik cihaza erişim sağlayabilmek için casus yazılımlar üzerinde çalışıyor. Eğer bu yazılımlar, Wikileaks'in iddia ettiği kadar güçlüyse, bu yazılımlarla elektronik cihazlar uzaktan kontrol edilebilir. Açılıp, kapatılabilir, kullanıcıların lokasyonlarına ve mesajlarına ulaşılabilir. Hatta cihazların mikrofonları üzerinden kişiler dinlenebilir, kamerası aracılığıyla cihazın bulunduğu ortam izlenebilir.