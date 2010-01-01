İşte yakın zamanın 'cep' telefonları ve onların konsept tasarımları
Doğal telefon - Samandan imal edilen bu telefon oldukça yumuşak. Bu telefonun bu şekilde üretilmesinin en önemli özelliği doğal kaynaklı atık maddelerin en yararlı biçiminde kullanımına olanak sağlaması. Böylece telefonla işiniz bittiğinde kimyasal atığa neden olmamış oluyorsunuz...
Moto telefon - Telefon şirketleri hergün daha ince bir telefon fikriyle ortaya çıksa da bazıları hala çok büyük hatta çantaya sığmayacak telefon üretmenin peşinde. Bu tanıma uygun bir telefon olan bu dizayn çok şirin gözükse de günümüz telefonlarıyla baş edemeyecek kadar büyük...