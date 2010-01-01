İşte yeni bir sosyal medya krizi

Çilekler, elbiseler, çantalar derken sosyal medya yeni bir renk karmaşası ile sallanıyor. Bu kez olayın öznesi bir ayakkabı. Bir sosyal medya kullanıcısının yeni aldığı ayakkabıyı paylaşması ne rengini herkesin farklı farklı görmesi sonucu yayılan fotoğrafa birçok yorum yapılıyor. Kimisi ayakkabıyı turkuaz-gri görürken kimisi pembe-beyaz görüyor. Hadi gelin bu ünlü ayakkabıya beraber bakalım. Peki siz hangi renk görüyorsunuz?
Her şey bu elbise ile başladı. Bir kesim elbiseyi mavi-siyah gördüğünü iddia ederken, diğer kesim bambaşka bir şeyi iddia ediyordu. Ardından bunları gerisi geldi. Şimdi ise bir yenisi daha sosyal medyayı sallıyor.
BU AYAKKABI NE RENK?
Bu spor ayakkabı renk tartışmasının fitilini tekrar ateşledi. Facebook üzerinde paylaşılan bir fotoğrafla başlayan tartışmaya katılanlardan bazıları ayakkabının turkuaz ve gri, bazıları da pembe ve beyaz olduğunu söyledi.