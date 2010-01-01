Kamerası en iyi akıllı telefonlar hangileri

Adı "telefon" olsa da akıllı telefonları en çok kullandığımız alanlar sosyal ağlar, oyunlar ve tabii ki de fotoğraf. Her gün akıllı telefonlarla milyonlarca fotoğraf çekiliyor ve sosyal ağlarda paylaşılıyor. Kullanıcılar için çok önemli olan bu özellik ürün tercihlerine de büyük etki ediyor. Kamerası en iyi akıllı telefonlar en çok tercih edilen modeller oluyor.
İyi bir akıllı telefon kamerası arayanların dikkat etmesi gereken birkaç temel özellik var. Öncelikle hepimiz keskin, net ve gözümüzle gördüklerimizi büyük oranda yansıtabilen bir görüntü elde etmek istiyoruz. Herkesin dilinde olan MP değerinin yalnızca iyi ışık altında fark yarattığını da unutmamak gerek. Renklerin gerçekçi çıkması için beyaz dengesinin iyi olması gerekiyor. Görüntü sabitleyici ve gelişmiş otomatik odaklama gibi şeyler de net ve keskin görüntüler elde etmek için önemli.