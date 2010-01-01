Karşınızda Toyota Tundra 2018

Gelişmiş Toyota Güvenlik Sense-P (TSS-P) sistemi şimdi tüm Toyota Tundra sınıflarında standarttır. Devam eden trendleri yansıtan Regular Cab modelleri, çift kabinli ve ekstra ferah CrewMax modelleriyle dört kapılı bir seriyi bıraktı.
Pikap sürücüleri, kamyonlarını kişiselleştirmek ister ve sahipleri, 2018 için bazı yeni cephe stilleri geliştirirler. SR ve SR5 sınıfları, gündüz çalışan LED ışıklarıyla günışığı gri petek stili ızgara ve halojen farları var.
Platinum derecesi, güncellenmiş bir siyah petek ızgarası ve gövde rengi surround ile zarafet katıyor. Platin'deki tüm ışıklar da LED'tir. 1794 Edition kütük tarzı ızgaraya ve LED ışıklarıyla yeniden güncellendi.