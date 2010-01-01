Kia Stinger 2018

Tipik olarak Amerikan otomobil şirketlerinden gelen tanıtımların hakim olduğu bir etkinlikte, Kia Motors America (KMA) 2018 Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'ndaki yeni all-new 2018 Kia Stinger'ın dünya lansmanı ile dikkatleri üzerine çekti.
Şu anda Avrupalı otomobil üreticileri tarafından doldurulan bir segmenti yeniden tanımlamak için hazır beş yolcu fastback spor salonunda olan Kia Stinger, şirketin tarihindeki en yüksek performanslı üretim aracı olmayı vaat ediyor ve Kia Motors'un endüstri lideri kalite ve güvenilirliği ile destekleniyor.