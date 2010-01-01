Kilo verdiren en iyi uygulamalar

Yaşam kalitesini artırmanın başlıca yöntemleri sağlıklı beslenmek ve spor yapmak. Bahar aylarına da girmişken beslenme ve spor alışkanlıklarınızı disiplin altına almak istiyor ama 7/24 danışmanlığa ihtiyaç duyuyorsanız teknolojiden yardım alabilirsiniz.
Hangi yiyecek kaç kalori, bugün kaç adım attınız, ne kadar enerji harcadınız, o birkaç kilo fazladan kurtulmak için kaç kilometre koşmanız lazım, en son ne zaman su içtiniz? Bu ve benzeri pek çok sorunun cevabını aslında cebinizde taşıyorsunuz. Uzman jüri, sağlık alanındaki en iyi 10 uygulamayı seçti.
MYFITNESS PAL
Sosyallik de var
Türkçe seçeneği olan bu uygulamanın veri tabanında Türk yemekleri de var. Yediklerinizin içindeki yağ, şeker ve kalori miktarlarını öğrenebildiğiniz gibi, egzersiz planı da oluşturabiliyorsunuz. Bu aynı zamanda sosyal bir uygulama. Arkadaşlarınızla uygulama içerisinde iletişim kurup birbirinizi motive edebilirsiniz.