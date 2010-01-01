Kimsenin bilmediği kırma hayvanlar

KOYUN KEÇİ = BOTSVANA TÜRÜ
Koyun ve keçinin çiftleşmesi sonucu oluşan hayvan 2000 yılında Botsvana'da veterinerler tarafından belgelendi. Botsvana Türü isimli canlı dişi keçi ile erkek koyunun çiftleşmesi ile meydana geldi. Kıvır kıvır tüylerle kaplı derisinin üzerinde bir de sert tüylerden oluşan bir katman bulunuyor. Uzun keçi bacakları ve ağır koyun gövdesine sahip Botsvana türü kısır olsa da, cinsellik dürtüleri var. 10 aylıkken kısırlaştırılmasının sebebi ise baş belasına dönüşüyor olması oldu.
LEOPAR ASLAN = LEOLAN (LEOPON)
Leolan, erkek leopar ile dişi aslanın çiftleşmesi sonucu doğan bir hayvan. Kafası aslanınkine, gövdesi ise leoparınkine benzeyen leolan ilk kez 1910 yılında Hindistan, Kolhapur'da dünyaya geldi.