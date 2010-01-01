Kırılması en zor 15 rekor!

Dünyanın en zengin adamı- Bill Gates
Microsoft'un kurucusu ve efsanevi CEO'su Bill Gates, dünyanın en zengin adamı unvanını kimselere kaptırmıyor. 80 milyar dolarlık bir servetin sahibi Gates, kırılması en zor rekorlarından birini de elinde tutuyor.
Diliyle en fazla ağırlığı kaldırabilen adam- Thomas Blackthorne
Thomas Blackthorne, sadece dilini kullanarak 12, 5 kilogram ağırlığı kaldırmayı başardı. Blackthorne'un rekoru 2004 yılından beri kırılamıyor.
En fazla dava açma rekoru- Jonathan Lee Riches
Jonathan Lee Riches, herkesden biraz farklı bir özelliğe sahip. Bu adam tam 4 bin kez dava açtığı için Guiness Rekorlar Kitabı'nda yerini aldı. Şikayetçi olduklarından bazıları ise şunlar: Justin Timberlake, John McCain, NASA, Bill Gates, David Beckham, Steve Jobs, eBay, Amazon.com, Barack Obama, Jennifer Lopez, Britney Spears, Yahoo ve Eyfel Kulesi.