Kuzey Kore'de asla satın alamayacağınız şeyler

Dünyada Coca-Cola'nın satılmadığı iki yer var; Küba ve Kuzey Kore. Her ne kadar Coca-Cola yasak olsa da Kuzey Kore'de yaşayan insanlar kolanın tadını biliyor. Kuzey Koreliler kola benzeri içeceklere ulaşabilseler de orjinal Coca-Cola içmeleri yasak. Kuzey Kore'de, 'Kakao aromalı tatlı gazlı içeçek' etiketi adı altında kola benzeri içeçekler satılıyor.
Kim Jong-un' un saç kesimi
Bir kaç yıl kadar önce Kim Jong-un'un saç kesimi modaydı. Kuzey Kore'deki erkekler liderlerinin saç kesimini ona benzeyebilmek adına tercih ediyorlardı. Fakat Kim Jong-un'un kendini taklit eden insanlardan rahatsız olması sebebiyle bu model kesim 'devlet onaylı saç kesimi' listeden çıkarıldı.
Starbucks
Starbucks'tan daha emperyalist ne olabilir ki? Bu nedenle Starbucks'ın Kuzey Kore'de herhangi bir şubesi bulunmuyor. Kuzey Kore'de onlarca kahve dükkanı var. Buraya kadar herşey normal. İşin ilginç yanı ise bu kahve dükkanları inanılmaz derecede Starbucks'a benziyor. Ve bu Starbucks benzeri kahve dükkanlarındaki kahve çeşitleri Starbucks ürünlerinin birebir kopyası.