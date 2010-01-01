Marmaradaki değişime NASA'dan açıklama

Son günlerde herkesin dikkatini çeken Marmara denizindeki turkuaz rengi, NASA'nın uydu fotoğraflarıyla da görüntülendi. Herkes bu değişikliğin nedenini merak ederken zaten bir açıklama yapılmıştı. Dİğer bir açıklama ise NASA'dan geldi.
Karadeniz ve İstanbul Boğazı'ndaki Turkuaz rengi, NASA'nın uydu fotoğraflarına da yansıdı. DHA'nın haberine göre, bugün Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) internet sitesinde günün fotoğrafı bölümünde Karadeniz'de "Turguaz Dönenceler"...
NASA'nın Aqua uydusunun çektiği fotoğrafla birlikte bir de makale yayınlandı. Karadeniz'de Fitoplankton patlamasının yaşandığının anlatıldığı makalede ortaya çıkan görüntünün bu Fitoplanktonların oluşturduğu bloglar olduğundan söz edildi.