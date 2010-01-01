Mavi Balina oyunundan kurtulanlar anlattı

Gençler arasında yayılan ve dünya çapında çok sayıda intihar olayıyla bağdaştırılan Mavi Balina isimli oyununun yaratıcısı Rusya'da 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 'Mavi Balina oyunuyla' ilişkilendirilen ölümler sonlanmış değil. Peki Mavi Balina oyunu nedir, çocukları neden intihara yönlendiriyor. Mavi Balina oyununu internetten mi indiriliyor, çocuklara nasıl ulaşıyor?
Mavi Balina oyunu intiharlarıyla ilgili son haber Ordu'dan geldi. Türkiye'de Mavi Balina'yı internetten indirip oynayan toplamda 142 çocuğun intihar ettiği söyleniyor. Dünya çapında da mavi balina oyunu yüzünden rekor sayıda intihar vakası var. Peki mavi balina oyununda ne var?