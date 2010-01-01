Milyar dolarlık, teknolojik hatalar

Ünlü film şirketi KODAK 1975 yılında kendisiyle iletişime geçen ve filme ihtiyaç duymayan bir makine geliştirmek isteyen bir mühendise sırtını dönerek çok yanlış bir karara imza attı. 2012 yılında dijital teknolojiye yenilerek iflas etti.
Şu an da en büyük teknoloji şirketi olarak bilinen APPLE'ın kurucusu Steve Cobs'u herkes tanır. Fakat şirketin kimsenin bilmediği bir kurucusu daha var Ron Wayne. Şirkette %10 luk bir hissesi bulunan Ron sahibi olduğu hisseleri 1500 dolara sattı. Eğer satmamış olsaydı şimdiki serveti 50 milyar doların üstündeydi.