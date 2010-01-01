Mini John Cooper Works Countryman 2018

MINI John Cooper Works Countryman'ın güç birimi için de geçerlidir. 170 kW / 231 beygir gücündeki bir çıkış ile, standart dört tekerlekten çekiş sistemi ALL4 ve sağlam bir araç konsepti ile kombine halde, MINI'ye takılabilen en güçlü motor, aileye en son eklemeyi sağlar. En iyi John Cooper Works atletleri MINI deneyimini yepyeni bir seviyeye taşıyor
Yeni MINI John Cooper Works Countryman (kombine yakıt tüketimi: 7,4 l / 100 km, birleştirilmiş CO2 emisyonları: 169 g / km), standart 6 vitesli düz şanzıman ve isteğe bağlı (opsiyonel) 6 vitesli manuel şanzıman ile sıfırdan 100 km / saat'e 6.5 saniyede çıkmaktadır