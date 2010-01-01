Mitsubishi Eclipse Cross 2018

Mitsubishi'nin günümüzde bile halen en iyiler arasında kabul edilen iki kapılı spor otomobili Eclipse'nin yeni SUV modeline Eclipse Cross adını verdiğini açıklamasının ardından artık model resmi olarak karşımızda.
Boyutlar - Tasarım - Donanım
Eclipse denildiği zaman şüphesiz bir neslin aklına ilk gelecek çerçeve değişmeyecek. Lakin Mitsubishi için bu etkileyici çerçeveye yepyeni bir resim koyma zamanı. Eclipse SUV ile birlikte Mitsubishi'nin değişmekte olan tasarım dilinin ilk adımlarına da şahit oluyoruz..