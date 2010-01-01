Mobil veri tüketimini azaltmak için pratik yollar

Akıllı telefonlarda veri tüketimi her geçen gün daha da artıyor. Bu büyük veri tüketiminin en büyük nedeni, sosyal medya platformları ve web sitelerinin çoğunlukla video içeriklerle dolmaya başlaması ve uygulamaların güncelleme sıklıklarının artması olarak gösterilebilir.
Nedeni ne olursa olsun şunu biliyoruz ki operatörlerin bize sunduğu internet paketleri, veri tüketimimiz ile eşit oranda büyümüyor. Bulunduğumuz her ortamda da Wi-Fi bulunamayacağı için veri tüketimini azaltmak ya da en azından kontrol altına almak için çözümler bulmamız gerekiyor.
O halde gelin hep birlikte Android akıllı telefonlarda veri tüketimini azaltmanın en iyi yollarını inceleyelim.
Özellikle faturalı hat kullanıcısıysanız, veri aşımı ay sonunda sürpriz faturalar ile karşılaşmanıza neden olabilir. Bu nedenle veri kullanımına bir uyarı ve sınır koymak oldukça mantıklı bir seçenektir.
Ayarlar markadan markaya farklılık gösterse de benzer oldukları söylenebilir. Öncelikle ayarlar menüsünden veri kullanımı ayarını bulun. Ardından ‘fatura döngüsü’ ayarını bularak buradan mobil veri uyarı sınırınızı ve mobil veri kapatma sınırınızı ayarlayabilirsiniz.