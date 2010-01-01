Modası geçmiş cihazları nasıl kullanabiliriz?

1. Yedeklemek, temiz yüklemek veya geri yüklemek
Veri ağırlığından, yamalardan, güncellemelerden ve yıllardır yüklediğiniz uygulama ve araçlardan dolayı artık iyice yavaşlayan bilgisayar, telefon, tablet ve diğer cihazlarınızı temiz bir yüklemeyle yenileyebilirsiniz. Bunu yapmadan önce dikkat etmeniz gereken tek şey ise verilerinizin yedeğini aldığınızdan emin olmanız.
2. Fabrika ayarlarına dönün ve ardından güncelleyin
PC'ler ve dizüstü bilgisayarlar gibi geleneksel bir biçimde güncellenmeyen eski TV'ler, cihazlar, oyun konsollarını fabrika ayarlarına döndürmek onları yenilemek açısından iyi bir çözüm olabilir. Böyle bir hamle yıllar içerisinde yavaşlayan söz konusu cihazların yeniden hızlanmasına yardımcı olacaktır
3. Gereksiz yazılımları kaldırın ve yer açın
Eski cihazlarınızı hızlandırmanızın en etkili yollarından birisi de cihazınızı yoran gereksiz yazılımlardan ve ön yüklemelerden kurtulmak. Bu sürecin Windows PC'lerde özellikle kolay olduğunu söyleyebiliriz. Fakat macOS'ta da fazla yorulmadan bu yazılımlardan kurtulmak mümkün.