Morgan 3 Wheeler'ın Türkiye satışları başladı

İngiliz otomobil üreticisi olan Morgan Motor Company kapılarını ilk olarak 1909 yılında açmıştı. 107 sene önce başlayan otomobil macerası günümüzde de ilk günkü özenle devam ediyor. Bu meşhur firma her parçası el yapımı olan araçlarıyla otomobil sevenlerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Klasik tasarımıyla öne çıkan 3 Wheeler ise öne çıkan modeller arasında yer alıyor.
1909'dan beri çizgisini koruyan Morgan'ın 3 Wheeler isimli modeli 2011 yılında yeniden üretilmeye başlanmıştı. Elektrikli ve klasik benzinli versiyonları bulunan bu model sonunda Türkiye'de satışa sunuldu.