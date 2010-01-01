Motor yağı değiştirilmezse otomobile ne olur?

Motor yağı değişiminin ne kadar önemli olduğunu belirtmek için artık yazı ve makalelere gerek yok. Audi TT kullanıcısı ise bu durumu pek de ciddiye almamış gibi görünüyor. 3,2 lt'lik TFSI motorun yine de bu halde yürür durumda olması da diğer ilginç nokta.
Ayrıca, motor yağı motorda meydana gelen basıncı üzerine alır ve bu basıncı dağıtarak yağ filminin kırılmasına engel olur. Motor içindeki paslanmayı da engeller. Nitekim fotoğraflardaki motorda parçaların ne kadar paslandığı da belirgin bir şekilde gözüküyor.