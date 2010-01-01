Nasıl milyoner olunur?Dünyanın en ilginç milyoneri
Fortune dergisi tarafından “dünyadaki en ilginç milyoner” olarak tanımlanan James Altucher, 2017 yılında mezun olan öğrencilere iş hayatına atılmadan önce tavsiyeler verdi. Altucher’in tavsiyeleri sadece mezun olacak öğrencilere değil aynı zamanda kariyerinde yeni bir adım atmak isteyen herkese altın niteliğinde öğütler olarak da görülebilir.
Altucher, bugüne kadar yazdığı 18 kitapla bütün dünyanın ilgisini çekti.. Bunun yanı sıra girişimci ve yatırımcı olan Altucher, dünyanın farklı yerlerinde verdiği konferanslarla da birçok kişiye ilham kaynağı oluyor. İşte Altucher’in kariyerine yön vermek isteyenler için yazdığı ve CNBC’de yayımlanan o yazısı