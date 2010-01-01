Nissan Titan King Cab 2017

Nissan yeni 2017 Titan ve Titan XD King Cab modellerini açıkladı ve yenilikçi yeni tam boyutlu başlatma işlemlerini tamamladı. Dünyanın ilk duyurusu 2017 Chicago Otomobil Fuarı'nda bir medya olayı sırasında geldi.
Yeni Nissan Titan King Cab, mevcut 6 kişilik koltuklar, geniş açılabilen arka kapılar, düz zemin ve güvenli kabin içi saklama alanı ile ticari kullanım için ideal "arka koltuk katlama" seçeneği ile dikkat çekiyor.
Nissan Titan King Cab, standart 390 beygir gücü olan 5.6 litrelik Endurance® V8 motor ve 7 vitesli otomatik şanzıman ile her biri 4x4 ve 4x2 sürüş ve üç kademe seviyesinde - S, SV ve PRO-4X - sunulacak.