Nuh’un Gemisi’nden esinlendi sonuç muazzam

Johan Huiber müthiş yaratıcılığa sahip bir müteahhit. Hollandalı müteahhit üç tarafı denizlerle çevrili Kuzey Hollanda’da doğup büyüdü. Müteahhitin, denize olan düşkünlüğü çocukluğundan geliyor. Johan dinine oldukça bağlı birisi. İnşa ettiği bir bina Hollanda’da büyük yankı buldu. Johan’ın yaptığı son binada Nuh’un Gemisi’nden esinlendi. Sonuç ise muazzam.
Johan’ın efsanevi eserinin temeli 1992’ye dayanıyor. Bu yıllarda Johan, Nuh’un Gemisi ile araştırmalar yapmaya başlamıştı. Okuduğu dini kitaplar ve izlediği filmlerden etkilenen Johan, Nuh’un Gemisi’ne benzer bir bina inşa etmeye karar verdi.
Johan, Nuh’un Gemisi’ne benzer bir şeyi 2005-2007 yılları arasında toplamda 1 milyon euroya Schagen Limanı yakınlarında inşa etti.
Ancak bununla da yetinmedi.