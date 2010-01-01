Ölümden sonra neler olduğunu görenler anlattı!

Daha önce Near Death Experience Research Foundation (Ölüme Yakın Deneyim Araştırma Vakfı) adlı bir vakıf duymuş muydunuz? Evet böyle bir vakıf var. Araştırma konusu ise adından anlaşılacağı üzere ölüme yakın deneyimleri araştırma. Vakfın internet sitesinde ölümden sonra neler olduğunu gördüklerini iddia eden kişilerin deneyimleri paylaşıldı. Ölüm fikri hepimizi ürkütse de bu paylaşımlar bir şekilde bizi kendisine çekiyor. İşte birbirinden ilginç hikayeler...
İlk hikaye; intihar girişimi sırasında cehennemi gördüğünü iddia eden bir kişiye aitti. İsmi açıklanmayan kişi, o anlarla ilgili şunları söyledi: "Korkunç hissettiğimi hatırlıyorum, çok karanlıktı ve kendimden başka bir şey göremedim.