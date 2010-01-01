Opel Grandland X 2018

4.48 metre uzunluğundaki Grandland X'in atletik görünümü, gergin kasları ve kısa çıkıntıları ile net dış boyutlara sahiptir. İsteğe bağlı iki renkli kaplama ile kompakt SUV, kendi stilini gösterir. Opel Grandland X, Frankfurt'ta 2017 IAA (Uluslararası Motor Show) 'nda dünya prömiyeri yaptı.
İdeal donanıma sahip ve iyi konumlandırılmış yeni Grandland X, sonbaharda Opel X ailesinin üçüncü üyesi olarak pazarlanmaya başlıyor. Opel Crossland X ve en çok satan Opel Mokka X kardeşlerine katılıyor ve kardeşlerinden 20 cm daha uzun.