Opel Insignia Spor Turist 2018

Tamamen yeni Opel Insignia Sports Tourer son derece iyi durumda. Büyük bir coupé'nin koyduğu sportif örneği takip eder, ödünsüz derecede ferahtır ve gerçek bir amiral gemisinin olması gerektiği gibi örnek güvenlik sunar.
İkinci nesil Insignia nefes kesici çizgileri, giden modelden 100 litre üzerinde 1,640 litreye kadar yükselen gövde hacmi ve trend belirleyen Opel IntelliLux LED® matrik farlarından ve ultra modern sürücülerden oluşan yüksek teknoloji çözümleri ile etkileyici.
Yeni Opel Insignia Sports Tourer, Grand Sport sedan için daha önce ilan edilmiş olan aynı ileri teknoloji ile geliyor. En önemlisi, adaptif Opel IntelliLux LED® matris ışık sisteminin daha nesnel olmasını ve daha da hızlı ve daha hassas olmasını sağlıyor.