Android Oreo gelecek telefonların tam listesi

Android Oreo'yla çalışacak telefon modelleri
İnternetin arama devi Google'ın mobil işletim sisteminin en yeni sürümü olan Android Oreo kesinleşirken bazı telefonlara dağıtımı da başladı. Peki hangi markaların hangi modelleri güncelleme alacak? Sorunun yanıtı galerimizde...
ASUS
Asus ZenFone 3 ve Zenfone 4 serileri için Oreo güncellemi geleceğini duyurdu. Süre olarak ise 2018'in ikinci yarısını gösterdi.
ZenFone 4
ZenFone 4 Pro
SenFone 4 Selfie
ZenFone 4 Selfie Pro
ZenFone 4 Max
ZenFone 4 Max Pro
ZenFone 3
ZenFone 3 Deluxe
ZenFone 3 Max
ZenFone 3 Laser
ZenFone 3 Zoom
Asus Zenpad Z8s
Asus Zenpad 3s 8.0
Asus Zenpad 3s 10
Asus Zenpad Z10
Asus Zenpad Z8s