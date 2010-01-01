Android Oreo gelecek telefonların tam listesi

Android Oreo'yla çalışacak telefon modelleri İnternetin arama devi Google'ın mobil işletim sisteminin en yeni sürümü olan Android Oreo kesinleşirken bazı telefonlara dağıtımı da başladı. Peki hangi markaların hangi modelleri güncelleme alacak? Sorunun yanıtı galerimizde...

Alcatel Resmi bir açıklama yok. Sadece 1 telefon modelinin güncelleme alması bekleniyor. Idol 5S

ASUS Asus ZenFone 3 ve Zenfone 4 serileri için Oreo güncellemi geleceğini duyurdu. Süre olarak ise 2018'in ikinci yarısını gösterdi. ZenFone 4 ZenFone 4 Pro SenFone 4 Selfie ZenFone 4 Selfie Pro ZenFone 4 Max ZenFone 4 Max Pro ZenFone 3 ZenFone 3 Deluxe ZenFone 3 Max ZenFone 3 Laser ZenFone 3 Zoom Asus Zenpad Z8s Asus Zenpad 3s 8.0 Asus Zenpad 3s 10 Asus Zenpad Z10 Asus Zenpad Z8s