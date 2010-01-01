Otomobil severlerin mutlaka izlemesi gereken filmler

Mad Max Distopik bir gelecekte Avustralya’da kanun ve nizam enerji kıtlığı sebebiyle bozulmaya başlamıştır. Merkezden uzak bölgelerin çoğu az nüfuslu, az yakıta sahip distopik toplumlar haline dönüşmüş ve nispeten barış içerisinde bir hayata sahiptirler. Fakat motosiklet çeteleri arazilerde çöplenmekte ve halka dehşet saçmaktadır.

60 Saniye Uzun süre önce suç yaşamına son veren Randall "Memphis" RainesK kardeşi Kip Raines'in hayatını kurtarmak için yapabildiği en iyi şeyi yapmak zorundadır. Kardeşini kurtarmak zorundadır. Birçok klasik ve spor modellerin bulunduğu bu listeyi tek başına 48 saatte çalması imkansız olduğu için, yıllar önce dağıttığı ekibini toplar. Bu ekibe Kip'in arkadaşları da katılır. İlk önce arabaların yer tespiti yapılır ve ardından hırsızlık başlar.

Hızlı ve Öfkeli Hızlı ve Öfkeli, yasa dışı sokak yarışı ve silahlı soygun merkezli, aksiyon filmlerinden oluşan bir seridir.