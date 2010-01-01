Otomobil severlerin mutlaka izlemesi gereken filmler
Mad Max
Distopik bir gelecekte Avustralya’da kanun ve nizam enerji kıtlığı sebebiyle bozulmaya başlamıştır. Merkezden uzak bölgelerin çoğu az nüfuslu, az yakıta sahip distopik toplumlar haline dönüşmüş ve nispeten barış içerisinde bir hayata sahiptirler. Fakat motosiklet çeteleri arazilerde çöplenmekte ve halka dehşet saçmaktadır.
60 Saniye
Uzun süre önce suç yaşamına son veren Randall "Memphis" RainesK kardeşi Kip Raines'in hayatını kurtarmak için yapabildiği en iyi şeyi yapmak zorundadır. Kardeşini kurtarmak zorundadır. Birçok klasik ve spor modellerin bulunduğu bu listeyi tek başına 48 saatte çalması imkansız olduğu için, yıllar önce dağıttığı ekibini toplar. Bu ekibe Kip'in arkadaşları da katılır. İlk önce arabaların yer tespiti yapılır ve ardından hırsızlık başlar.