Otomobillerde bulunan harfler ne anlama geliyor?

Son yıllarda gelişen teknolojiyle otomobillere eklenen fren, yakıt ve çekiş sistemi gibi yeni özellikler, her marka da farklı kısaltmalarla ifade edilince sürücülerin kafasını karıştırıyor. Araç sahipleri, yeni aldığı aracın özelliklerini öğrenmek için adeta bulmaca çözüyor.
Birçok araç sahibi, satın aldığı otomobillerindeki bazı sistemler için kullanılan ESP, CSV, AUF, SPI, EBD gibi kısaltmaların ne anlama geldiğini bilmiyor ve aracını yıllarca kullandıktan sonra, özelliklerini bilmeden satıyor.
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Taşıt Tahrik ve Güç Sistemleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Karamangil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araçların daha verimli kullanılabilmesi için özelliklerininin daha iyi bilinmesi gerektiğini söyledi.