Paris Air Show’a Türkiye damgası

Dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarı Paris Air Show, yarın kapılarını Le Bourget Havalimanı'nda açıyor. Havacılık sanayindeki son gelişmelerin sergileneceği fuara bu yıl Türk Havacılık Sanayi (TAI) ürünlerini damgasını vuracak. Türkiye, 69 yıl sonra kendi tasarladığı hava araçlarını Paris Air Show'da sergiliyor. 1948 yılında Türk Hava Kurumu Uçak Fabrikası, Paris'teki fuara THK-13 uçan kanat planörünü getirmişti.
Fuarda, TAI tarafından tasarlanıp imal edilen Hürkuş eğitim uçağı gösteri uçuşu gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta Ankara'dan yola çıkan ekip, Paris'e ulaştıktan sonra test uçuşlarını gerçekleştirdi. İkinci Hürkuş uçağı ise kanat altında taşıdığı füze ve mühimmatlar ile statik alanda sergileniyor. Hürkuş'un yanı sıra dikkat çeken bir başka ürün, gelecek yıl gökyüzü ile tanışacak T625 helikopteri. 12 koltuk kapasiteli, 6 ton ağırlığına sahip helikopter hem sivil hem de askeri amaçlı kullanılacak.