Piri Reis haritalarındaki sırlar ve gizemler

Piri Reis'in, 500 yıl önce çizdiği gizemli dünya haritasında yeni bir keşif daha gün yüzüne çıktı. Araştırmacı Yazar Metin Soylu'nun kaleme aldığı ve ilk kez yayınlanan Piri Reis Haritası'ndaki 'enerji ızgaraları', bilim dünyasında ses getirecek bilgileri içerisinde barındırıyor.
Kamuoyunda uzun yıllar Piri Reis Haritası ile ilgili olarak önemli çalışmalara imza atan Araştırmacı Yazar Metin Soylu, geçen hafta güncel baskısıyla piyasalarda yerini alan 'Piri Reis Haritası'nın Şifresi' adlı eserinde ilk kez Rus bilim adamlarının yıllardır iddia ettiği 'enerji ızgaraları' adlı teoriye açıklık getirdi.
Piri Reis Haritası'nda enerji ızgaralarının olduğunun altını çizen Metin Soylu, 'Bu konuyu hemen tartışmaya açmak istedim. Nedeni ise uzun zamandır üzerinde çalıştığım enerji ızgaraları konusu, geçmişte Rus bilim adamları tarafından ilk kez ortaya konmuş çok ilginç bir araştırmanın ürünüdür.