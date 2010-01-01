Recep İvedik kime kadar kazandırdı?

16 Şubat'ta vizyona girecek olan "Recep İvedik 5" merakla bekleniyor. Vizyon öncesi, filmin yaratıcısı Şahan Gökbakar açıklamalarda bulundu. Gökbakar "Recep İvedik"in bir ekmek kapısı yarattığını söyledi.
‘Recep İvedik’in rakamları size ne ifade ediyor? Bakınca ne hissediyorsunuz?
Şahan Gökbakar: Bu rakamlar aslında başarımızın sayısal göstergesidir. Yıllardır sürdürdüğümüz bir başarı hikâyesinin rakamları. 2008’de başlayan ve büyük ses getiren bu proje, oluşturduğu etkiyi artırarak devam ediyor. Rakamlar bu serüvenin kilometre taşlarıdır.
‘Recep İvedik’in rakamları size ne ifade ediyor? Bakınca ne hissediyorsunuz?
Şahan Gökbakar: Bu rakamlar aslında başarımızın sayısal göstergesidir. Yıllardır sürdürdüğümüz bir başarı hikâyesinin rakamları. 2008’de başlayan ve büyük ses getiren bu proje, oluşturduğu etkiyi artırarak devam ediyor. Rakamlar bu serüvenin kilometre taşlarıdır.
Senaryoyu hayata geçirebilmek için paraya ve ekibe gereksinim duyuyordum. Projeyi o dönem birçok yapımcıya götürdük ama kabul eden olmadı. Proje şans eseri, tesadüfler sonucu Faruk Aksoy’la buluştu. Başlarda pek kimsenin önem vermediği bu proje hayata geçtikten sonra Türkiye’nin en çok izlenen filmi oldu ve 9 yıldır şampiyonluğunu koruyor.