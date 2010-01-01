Robotlar Global Robot Expo'da görücüye çıktıBu

Tasarımlarını gurula tanıtan şirketler arasında felçli hastalar yürüme zorluğu çeken engelli insanlara yardım eden çıkacak olası bir yangını söndürebilecek özürlü çocuklarla ilgilenen robotlar öne çıktı.
Global Robot Expo etkinliğinin sorumlularından Enric Forner basına yaptığı açıklamada "insanların artık robotlardan korkmadığını" vurgulayarak, "Değişim korkusu sona erdi. Biz bu teknolojiyi küreselleştirmek istiyoruz. Robotların, insanları işinden etmeyeceğini, sadece onlara yardım edeceğini tüm dünya bilmeli." dedi.