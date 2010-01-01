Samsung Galaxy S9'da olması muhtemel 9 özellik

1. Çift kamera
Zekice olmaz, ancak ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun desteğiyle , neredeyse kesinlikle olur gözüyle bakılıyor. Bu, sadece Samsung'un telefonuyla değil de, Samsung'un yeni ve güncellenmiş özelliklere sahip olması yeni 24 MP ve 12 MP kameralar sensörlerini duyurmasından ötürü büyük bir adım. Düşük ışık hassaslığı ve Samsung'un yeni sensörü, Dual Pixel odaklama portreler için de kullanıyor; aynen Pixel 2 XL'de olduğu gibi.
2. Daha rafine tasarım
Samsung'un geçen hafta açıkladığı yeni kamera algılayıcıları bir ana farklılaştırma özelliğine sahipler - mevcut çözümlere göre daha incedir; bu nedenle önümüzdeki yıl Galaxy S9 daha ince olabilir.
3. Hem Galaxy S9 hem de S9 + 'da hücre içi dokunmatik ekranlar
Samsung, önümüzdeki yıl kendi başına iki Galaxy S9 modelinde de hücre içi bir dokunmatik çözüm üretmeyi seçti. Y-OCTA olarak adlandırılan esnek OLED teknolojisi, dokunmatik tabakayı ekran panelinde kendisiyle bütünleştirir, böylece zayıflar ve üretim maliyetlerini% 30 oranında düşürür.