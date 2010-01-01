Samsung'un akıllı saati Gear Sport Türkiye'de

Teknoloji devi Samsung piyasaya sürdüğü yeni akıllı saati Gear Sport Türkiye'de de satışlara başlandı. Zarif tasarımı ve su geçirmez özelliğiyle iddialı olan Gear Sport, özellikleriyle şimdiden ilgi odağı oldu. Peki Gear Sport nedir, özellikleri nelerdir? Gear Sport'un fiyatı ne kadar? Gear Sport ile ilgili bütün bilgiler haberimizin detayında yer alıyor.
Samsung, sportif bir yaşam tarzını benimseyenler için geliştirdiği Gear Sport akıllı saat modelini Türkiye’de satışa sundu. Eylül ayında Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2017’de duyurulan Gear Sport, zarif tasarımı ve su geçirmezlik özelliğiyle suda ve karada çok yönlü bir kullanım sunuyor.
Kullanıcıların daha sağlıklı ve dengeli bir yaşam için ihtiyaç duydukları bilgilere erişebilmeleri amacıyla tasarlanan yeni Gear Sport’un Super AMOLED 1.2-inç ekranı ve gelişmiş arayüzü sayesinde hareket halindeyken bile bilgiler kolay bir şekilde görüntülenebiliyor.