Seçilmiş özel insanlar haricinde kimsenin göremediği yerler
AMERİKA’DAKİ 51. BÖLGE
51. Bölge, ABD Las Vegas’ın 153 km kuzeyinde, Groom Gölü yakınında olup Nevada Test Sahası ve Nellis Hava Kuvvetleri Sahası ile çevrelenmiştir. Sahibi Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri olan ve bilindiği kadarıyla uçak ve düşman silahları inceleme, analiz etme ve araştırma merkezi olarak kullanılmakta olan bir bölgedir. Yeni uçakların da test ve geliştirme yeri olarak da kullanıldığına inanılmaktadır. UFO teorilerinin de üzerinde üretilmesi ile ünlüdür.
HİNDİSTAN’IN ANDAMAN ADALARINA BAĞLI KUZEY SENTİNEL ADASI
Bu adada günümüz teknolojisini daha önce hiç görmemiş 500 kadar yerli dış dünyadan habersiz bir şekilde yaşamaktadır. Adadaki yaşamın orjinalliğinin bozulmaması için adaya gitmek Hindistan hükümeti tarafından yasaklanmıştır.