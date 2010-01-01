Silikon vadisi neden Kıyamete hazırlanıyor?

"The New Yorker" dergisi, olası bir felakete karşı önlem alan dünyanın en zengin kişilerine ilişkin makalesinde söz konusu hazırlıkların özellikle Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından New York ve Kuzey California'daki Silikon Vadisi'nde hız kazandığına işaret etti. Makalede milyarderlerin, sosyal medya gruplarından "dünyanın sonu" için yaptıkları hazırlıkları birbiriyle paylaştığı kaydedildi.
Hazırlıklar arasında gıda ve silah stoklama, gayrimenkul yatırımları dikkati çekiyor. Makaleye göre, Silikon Vadisi'ndeki milyarderlerin yarısından fazlası, olası bir felakete ya da dünyanın sonuna karşı hazırlıklarını yapmış durumda.
REDDİT KURUCUSU HAZIRLIK YAPTI
Yaklaşık 600 milyon dolar değerindeki sosyal medya haber sitesi Reddit'in CEO'su Steve Huffman'ın ise olası felaketler için herkesten farklı bir hazırlığı var. Huffman, olası bir duruma karşı gözlük ya da lens bulma derdine düşmemek amacıyla 2015'te lazerle göz ameliyatı olduğunu söyledi.