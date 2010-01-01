Sony Mobil Dünya Kongresi'nde neler tanıttı?

Sony Mobile Communications Global Satış & Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Hideyuki Furumi, “Akıllı telefon portföyümüzü zarif tasarımlı ürünlerde en gelişmiş teknolojileri sağlamaya yönelik sarsılmaz bir odakla değiştirmeye ve dönüştürmeye devam ettik. İster yavaş çekim hareket yakalama özellikli kendinden dahili bellekli kamera sistemi olsun isterse dünyanın ilk 4K HDR akıllı telefon ekranı, kullanıcıları hiç olmadığı kadar duygusal ve anlamlı şekillerde birbirine bağlayan deneyimler yaşamalarını sağlayacak" diyerek yeni telefonları tanıttı.