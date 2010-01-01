Sony Mobil Dünya Kongresi'nde neler tanıttı?

Sony Mobile aynı zamanda popüler X serisi kapsamında duyurduğu dört yeni üyesi ile hem premium hem de orta sınıf modellerini geliştirerek tüketicileri heyecanlandıran çeşitli özelliklerle geliyor.

Sony Mobile Communications Global Satış & Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Hideyuki Furumi, “Akıllı telefon portföyümüzü zarif tasarımlı ürünlerde en gelişmiş teknolojileri sağlamaya yönelik sarsılmaz bir odakla değiştirmeye ve dönüştürmeye devam ettik. İster yavaş çekim hareket yakalama özellikli kendinden dahili bellekli kamera sistemi olsun isterse dünyanın ilk 4K HDR akıllı telefon ekranı, kullanıcıları hiç olmadığı kadar duygusal ve anlamlı şekillerde birbirine bağlayan deneyimler yaşamalarını sağlayacak" diyerek yeni telefonları tanıttı.

Xperia XZ Premium, Sony’nin gelişmiş özellikleri ve resim kalitesinde mükemmelliği mümkün hale getiren yeni Motion Eye™ kamera sisteminin yanı sıra dünyanın ilk 4K HDR ekranı4 (5.5 inç) ile geliyor.