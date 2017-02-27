Sony Xperia XZs'in önceki modellerden farkı ne?

Japonya’nın teknoloji devi Sony, Xperia adı altında çoğu zaman başarılı akıllı telefonlarla karşımıza çıkıyor. Ancak bu sefer bir farklılık var. Çünkü 27 Şubat 2017 tarihi ile duyurulan Xperia XZs isimli akıllı telefon, aslında geçen yıl da piyasaydı. Hatta daha fazla özellikle! 5 Nisan 2017 tarihi itibariyle raflarda yerini alacak olan bu yeni telefonu siz de merak ediyorsanız, cihaz hakkındaki çoğu soru işaretini bu yazımızda gidermeye çalışacağız.
Bu yazımızda, yeni Sony Xperia XZs modelinin özelliklerini ana başlıklar altında inceleyerek ve bir önceki model olan Xperia XZ ile karşılaştırarak sizler için ele alacağız. Bakalım Sony, önceki modele göre ne farklılıklarla karşımıza çıkmış? Önceki modele göre artıları ve eksileri neler?
İlk olarak bakacağımız kısım tabii ki cihazın tasarımı. Yeni Xperia XZs modeli hakkında henüz az sayıda fotoğraf ve video olsa da bir şeyler söylemek için yeterli sayıda görsel bulunuyor. Cam ve alüminyumdan oluşan gövde, plastik olmadığı için kaliteli bir cihaz tutuş deneyimi hissettiriyor. Bu gövde yapısı zaman zaman “kaygan” olması sebebiyle eleştirilse de plastik gövdeli akıllı telefonlara göre çok daha şık olduğu kesin.
Cihazın gövde ölçüleri 146 x 72 x 8.1 mm olarak paylaşıldı. Ağırlığı ise 161 gram. Burada bir sürpriz var. Çünkü geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Xperia XZ modeli de aynı kasa ölçülerine ve aynı ağırlığa sahipti. Yani aslında Sony Xperia XZ ve Xperia XZs modellerinin tasarımları birebir aynı.