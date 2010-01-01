Tanıtıma 1 gün kala bomba iPhone sızıntısı

Teknoloji devi Apple'ın yeni telefonları ve diğer cihazlarına ilişkin bilgiler sızdı. Yeni telefonlarla ilgili bilgiler, Apple şirketinin ürünleriyle ilgili haber içerikleri üreten ABD'li iki sitede yer aldı. Sızıntıya göre, Apple'ın iPhone 8 ile birlikte gelen yeni telefonunun ismi 'iPhone X' olacak. Diğer iki cihaz iPhone 8 ve iPhone 8 Plus olarak adlandırılacak.
iPhone X ve iphone 8 özellikleri neler olacak?
Apple telefonlarının yeni özellikleri arasında şunlar olması bekleniyor:
*Dokunmatik tanıma sistemi (Touch ID) yerine yüz tanıma sistemi (Face ID)
*Animoji - 3D teknolojisi ile kullanıcının mimiklerini taklit edebilen emojiler