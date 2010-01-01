Tarihe adını kazımış kadın mucitler

Bilim dünyası erkeklere aitmiş gibi gözükse de aslında birçok kullandığımız üründe kadının imzası var. Belki ihtiyaçtan belki de fikirden ortaya çıkan icatlar sayesinde günümüz daha da kolaylaşıyor. Peki bilim dünyasında damga vurmuş kadınlar kimler? Mucit kadınlar olarak tarihe adını kazımış kişilere bir de yakından bakalım.
OTOMOBİL SİLECEĞİ
Mary Anderson araba sürerken yağan yoğun yağmurun sürücülere çok zorluk çıkardığını fark etti. Sürücüler kafalarını camdan çıkarmak zorunda kalıyorlardı. Bunun üzerine bir tasarımcıyla çalışan Anderson araba sileceklerini patentini 1903 yılında aldı.