Teknolojik aletlerin 2017 yılı bandrol fiyatları

Yeni Bakanlar Kurulu kararına göre, televizyon, telefon ve tabletler başta olmak üzere birçok elektronik üründen alınacak 2017 yılı bandrol fiyatları açıklandı.

Ticari maksatlar dışında yurtdışından getirilen elektronik cihazlardan sadece 2017 yılı için geçerli olmak üzere bir defaya mahsus ek ücret alınmasına yönelik karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Ticari ithalat maksadi dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları, birleşik cihazlar ile bunların duşında kalan radyo televizyon yayını almaya yarayan türlü cihazlar için bir defaya mahsus ve 2017 yılı için geçerli olmak üzere ek ücret alınacak. Başbakan Yardımcılığı (Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdrlüğü)'nın 22/112016 tarihli ve 289253 sayılı yazısı üzerine, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Kanunun 4'üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 28/11/2016 tarihinde alınmıştır." ifadeleri yer aldı.