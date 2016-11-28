Teknolojik aletlerin 2017 yılı bandrol fiyatları

"Ticari ithalat maksadi dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları, birleşik cihazlar ile bunların duşında kalan radyo televizyon yayını almaya yarayan türlü cihazlar için bir defaya mahsus ve 2017 yılı için geçerli olmak üzere ek ücret alınacak. Başbakan Yardımcılığı (Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdrlüğü)'nın 22/112016 tarihli ve 289253 sayılı yazısı üzerine, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Kanunun 4'üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 28/11/2016 tarihinde alınmıştır." ifadeleri yer aldı.