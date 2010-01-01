Teröristlere göz açtırmayan yeni gözümüz Skyranger
Terör operasyonlarında termal görüş özelliğiyle konvoy takip ve arazi tarama görevlerini yerine getirebilen, 300 metrelik mesafeden yüz tanıma imkanı sunan Skyranger adı verilen insansız hava araçları da kullanılıyor.
Lice, Hazro, Kocaköy ve Dicle ilçelerine bağlı 59 köyde dün ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra başlayan operasyonlar bugün de devam etti. Asker ve polisin müşterek sürdürdüğü operasyona binlerce güvenlik görevlisi katılırken, asker operasyon bölgelerine giden yollarda arama noktaları oluşturdu.