Toyota Land Cruiser 2018

Dünyadaki 190'dan fazla ülkede, mevcut Toyota modellerinin çoğunda bulunan Toyota Land Cruiser'ın rakipsiz arazi dışı yetenekleri, dünyanın en zorlu ve en güvenilir 4x4'lerinden biri olarak sağlam bir üne kavuşmuş ve segment satışları yapmıştır. 10'dan fazla Avrupa ülkesinde lider.
Yeni Toyota Land Cruiser, bu şöhreti hem yeni hem de daha modern ve sağlam dış tasarım, daha sofistike, konforlu ve yüksek kaliteli iç tasarım ve çevredeki ve arazide dinamik yetenekleri ve kullanıcı dostu özellikleri ile artırıyor.