Toyota Prius Plug-in Hybrid 2017

Toyota, dünyaya PHV (Plug-in Hybrid Vehicle) teknolojisini sunan ilk şirket oldu. İkinci nesil Toyota Prius Plug-in Hybrid'in lansmanı ile, HV (Hibrit Araç) PHV, EV (Elektrikli Araç) kullanımı ile 2050 yılına kadar filo CO2 emisyonlarının% 90 oranında azaltılması hedefine doğru bir adım daha atılıyor.
Birinci nesil Prius Plug-in Hybrid ile ilgili müşterilerin geribildirimine güçlü bir yanıt veren Toyota'nın yeni PHV, yalnızca en son nesil Prius'un önemli bir gelişimi değil aynı zamanda kendine özgü gerçekten benzersiz bir araç.
Yeni Toyota Prius Plug-in Hybrid'in kalbinde, Toyota'nın gelişmiş PHV teknolojisinin en yeni nesli bulunuyor. Müşterilere iki otomobil sunuyor; Daha sofistike bir tam hibrid güç aktarım organı ve önceki nesil modelin iki katı aralıklarla gerçek, tamamen elektrikli bir EV sürüş deneyimi.